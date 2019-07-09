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Otomobilin teker kısmına giren yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobilin tekerlek kısmına giren yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin tekerlek kısmına giren yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tolga Yazar idaresindeki 34 İBP 6050 plakalı otomobilinin arka tekerlekler kısmından gelen bir köpek sesi duydu. Aracın tekerlek kısmına bir yavru köpeğin girdiğini fark eden Yazar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği girdiği yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce aracın tekerleğinin sökülmesi sonrasında, yavru köpek girdiği yerden çıkartıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde yavru köpeğin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi.

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