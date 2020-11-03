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Otomobille çarpışan bisiklet sürücüsü şans eseri yara almadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza 15.30 sıralarında İzmit Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan T., idaresindeki elektrikli bisikleti ile Sırakavaklar Sokak'tan Atatürk bulvarına çıktığı sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 41 HN 934 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletin sürücüsü Orhan T. yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü Orhan T.'nin yara almadığı belirledi. Tedbir amaçlı ambulansta ilk müdahalesi yapılan Orhan T., hastaneye gitmeyi reddederek kaza tutanağının tutulmasının ardından bisikleti ile olay yerinden ayrıldı.

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