Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Çayırköy Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametine giden Adnan M. idaresindeki 41 FY 319 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 34 LB 5848 plakalı Mercedes marka otomobil ışıklarda çarpıştı. Çarpışma neticesinde hafif ticari araç takla atıp yan döndü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Adnan M. ile Ulaş K. hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Akın K.'nın ise tedavisi olay yerinde yapıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.