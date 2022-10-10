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Otomobille çarpışan motokurye yaralandı

Kocaeli’de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.


Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Körfez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. idaresindeki 34 KY 8677 plakalı Mazda marka otomobil ile motokurye olarak çalışan O.A. idaresindeki 34 DSU 164 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce otomobilin kaputuna ardından da yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbar vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü O.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatih Devlet Hastanesine götürdü.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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