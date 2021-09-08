Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dönüş yaparken otomobille çarpışan motosikletli kurye, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Kandıra Yolu üzeri yan yol girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H.K. idaresindeki 34 DOU 649 plakalı motosiklet, yan yola döndüğü sırada yan yoldan anayola çıkmak üzere olan R.B. yönetimindeki 41 AGR 844 plakalı Skoda marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.