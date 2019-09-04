Otomobille çarpışan tır yolun karşı şeridine geçti, D-100 trafiğe kapandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobille çarpışan tırın yolun karşı şeridine geçmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Seka Tüneli mekiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Balkal idaresindeki 10 ABV 748 plakalı tır, İstanbul istikametine seyrederken iddialara göre bir anda önüne çıkan Salih Y. yönetimindeki 41 AJ 119 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, demir bariyerleri aşarak yolun karşı şeridine geçti. Yerinden fırlayan demir bariyerler, Ankara istikametine giden Abdülkerim Demir yönetimindeki 41 HJ 322 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Salih Y. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Salih Y., hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Salih Y. ile aynı araçta bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

“Kamyon benim şeridime doğru gelince son anda kendimi sağ şeride attım”

Aracı ile tırın altında kalmaktan son anda kurtulan Abdülkerim Demir, bir anda kamyonun geldiğini fark edince yolun karşı şeridine geçtiğini belirterek, “Kamyon karşı şeritten geliyordu. Ben de sol şeritten Ankara istikametine ilerliyordum. Baktım, kamyon benim şeridime doğru gelince son anda kendimi sağ şeride attım. Kaçtıktan sonra arabayı toparlayarak ileride durabildim. Arabanın hızlı olup olmadığını bilmiyorum. Bir fren sesi duydum. Baktığımda kamyonun bana doğru geldiğini gördüm” dedi.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nun her iki istikameti de trafiğe kapandı. Yolu kapatan kamyon ve otomobil nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyrukları oluşan yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sürücüleri yan yollara yönlendirdi. Kamyon ve otomobil kaldırılarak, ekipler tarafından yapılan temizliğin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.