Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Faruk Erden yaralandı. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan prefösör kızını yalnız bırakmayarak hastaneye gitmedi.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Yanyol Ankara istikameti Körfez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Faruk Erden idaresindeki 41 FS 797 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Orhan Koç yönetimindeki 41 HB 085 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Prof.Dr. Bekir Faruk Erden İdaresindeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Prof.Dr. Erden hafif yaralanırken aynı araçta bulunan kızı Selen Erden ve kamyon sürücüsü Orhan Koç kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Prof. Dr. Bekir Faruk Erden'e ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine durumunun iyi olduğunu belirten Erden, hastaneye kızı ile birlikte kendi imkanları ile gideceğini söyledi.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.