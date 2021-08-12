Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolunda motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut U. Yönetimindeki 41 AGC 801 plakalı motosiklet Hüseyin K. İdaresindeki 42 E 3937 plakalı Honda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü motordan düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut U. Ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Meydana gelen kaza sonrasında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde kısa süreli yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.