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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 4 çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 çocuk yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 çocuk yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Darıca Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Kaplan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa S. yönetimindeki 33 N 928 plakalı araç, karşı yönden gelerek Yağız sokağa dönmek isteyen Murat T. yönetimindeki 38 YP 306 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 33 N 928 plakalı araçta bulunan 4 çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan çocuklar sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralarla atlattıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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