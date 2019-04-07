Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Seymen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal A. idaresindeki 34 LP 7774 plakalı otomobil ile Mehmet Ç. yönetimindeki 41 YF 658 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Celal A. ile aynı araçta bulunan Kamile A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Celal A. ve Kamile A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.