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Otomotiv fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan otomotiv yedek parça üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan otomotiv yedek parça üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.


Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Gaffur sokakta bulunan otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika işçileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin çalışması sonrasında yangın dakikalar içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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