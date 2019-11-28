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Otopark alanlarında çizgi çalışması yapılıyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yeni otopark alanları oluşturmak adına çalışma yürütürken, mevcut park alanlarında da düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.


Ekipler bu doğrultuda son olarak Hereke merkezinde bulunan otopark alanında çizgi çalışması gerçekleştirdi. Daha önce hatalı ve düzensiz parklanmalardan dolayı sıkıntıların yaşandığı bölgede ekipler çalışmasını tamamladı.


Araçların çizgilere göre parklanma sağlaması sonrasında hem otoparkın kapasitesi artacak hem de düzensiz görüntü ortadan kalkacak. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çalışmanın tamamlandığını belirterek, “Vatandaşlarımızın bu konuda talepleri vardı. Biz de sorunu tespit ettik ve gerekli düzenleme çalışmasını gerçekleştirdik” dediler.

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