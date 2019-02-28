Oyuncak merdivene başı sıkışan minik çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evdeki oyuncak kaydırağa başı sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sorası kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 yaşındaki Ö.Ö. evde plastik oyuncak kaydırakta oynamaya başladı. Bir süre sonra oyuncak kaydırağının basamaklarının arasına başını sokak Ö.Ö., kendi çabası ile çıkamayınca ağlayamaya başladı. Çocuğun ağlama seslerini duyan ailesi, durumu görünce 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı kaydırağın basamaklarını esneterek kurtardı.