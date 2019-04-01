(Özel) Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkında doğan yavru deve, ilgi odağı oldu

Kocaeli'de bulunan ve Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya'da doğan ‘Sahra' isimli yavru deve, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İlk defa yavru deve gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapımına başlanan ve bir yıldır hizmet veren Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya'da yeni doğan hayvanlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. 1 yılda yaklaşık 5 milyonun ziyaret ettiği Ormanya 800'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. 4 bin dönümlük arazisi içerisinde bulunan 6 bölümde yabani ve evcil hayvanları barındıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki parkta bir yandan kızıl geyik, karaca, yılkı atı, ceylan ve alageyik gibi yabani hayvanların neslinin devam etmesi sağlanırken, diğer yandan ise oluşturulan hayvanat bahçesinde insanların doğa içerisinde hayvanlarla bir araya gelmesi sağlanıyor. Deve, at, kuğu, keçi, lemur, manda, kaz, ördek gibi onlarca çeşit hayvanın bulunduğu doğal yaşam parkını ziyaret eden aileler, çocuklarının hayvanları görerek tanımasını ve doğa farkındalıklarının oluşmasını sağlıyor.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkının yeni gözdesi yavru deve oldu

Doğal yaşam parkı içerisinde bulunan vahşi yaşam alanı ve hayvanat bahçesindeki hayvanların doğum yapması ile hayvan sayısı artıyor. Parkı ziyaret eden vatandaşlar ise ilk defa gördükleri hayvanların yavrularına ise yoğun ilgi gösteriyor. Parkta son olarak doğum yapan tek hörgüçlü devenin yavrusu ilgi odağı oldu. Yaklaşık 5 gün önce doğan ve ‘Sahra' isminin verildiği yavru deve, yapılan sağlık kontrolleri sonrasında havaların da ısınmasıyla annesi ile birlikte parkta develer için ayrılan bahçeye çıkartıldı. Sempatik davranışları ve çıkarttığı sesler ile sempatik davranışlar sergileyen yavru deve, kısa sürede vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Yavru deveye karşı yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ilk defa gördükleri yavru deve karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade ederek, cep telefonları ile ‘Sahra'yı görüntülüyor.

“Buradaki asıl maksadımız, insanların doğa içerisinde kaliteli vakit geçirmesi”

Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Ormanya hakkında bilgiler aktaran Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en prestijli çevre projelerinden birisi olan Ormanya Doğal yaşam parkı, 2 bin dönümlük bir araziden oluşmakta. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya, 6 bölüme sahip. Doğal yaşam parkımızda karavan ve çadır kamp alanımız, mesire alanımız, çocuk hayvanat bahçemiz, vahşi yaşam alanımız, yürüyüş ve bisiklet parkurlarımız gibi bölümlerden oluşmakta. Ayrıca çocuklarımız için doğa okulu bulunmakta. Ormanya Doğal Yaşam Parkı' açıldığı bir yıllık süre içerisinde 5 milyon ziyaretçi ağırladık. Buradaki asıl maksadımız, insanların doğa içerisinde kaliteli vakit geçirmesi. Proje kapsamında aynı zamanda vahşi yaşam alanı bölümümüzde kızıl geyik, karaca, yılkı atı, ceylan ve alageyik gibi türlerin artmasını sağlayarak doğaya sağlanması hedeflenmekte” dedi.

“Sahra sebebi ile ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi devam ediyor”

Ormanya'da doğan ‘Sahra' isimli deveye vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Özyılmaz, “‘Sahra'nın bütün bakımlarının titizlikle ifade ederek, “830'dan fazla hayvanın yaşadığı Ormanya Doğal Yaşam Parkımız'da geçtiğimiz günlerde bir devemizin doğumuna şahitlik ettik. Yeni doğan devemizin adını Sahra koyduk. Şu anda vatandaşlarımız için sergi alanına aldık. Çok ilgili görüyor. Buraya gelen vatandaşlarımız bu özel ana şahitlik edebiliyor. Minik Sahramız, bugün itibari ile sergide. Sahra sebebi ile ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi devam ediyor. Veterinerlerimiz bütün bakımlarını ilgi ile yapıyor. Özellikle develerde yavru için ilk hafta çok önemli. Anne bağının sağlanması ve anne ile bütünlüğünün oluşması için tüm çalışmalar yapılıyor. Sahra'nın hayvanat bahçemizin yeni üyesi olarak burada güzel günler görmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

“Ben birkaç gez deve görmüştüm ama ilk kez bu kadar yaklaştım”

Yaşadığı İzmit'teki şehir hayatından uzaklaşmak isteyerek eşi ve çocuklarıyla doğal yaşam parkını ziyaret eden Emre Yücel, parktaki farklı türdeki hayvanları görüp sevme fırsatları olduğunu ifade ederek, “Biz eşimle yaşımız itibari ile farklı türdeki hayvanları görme fırsatımız oldu ama çocukların güzel vakit geçirmesi ve hayvanları görmek için buraya gelmemiz çok güzel oldu. Şehrin gürültüsünden uzak olması sebebi ile güzel oluyor burası. Ben köyde büyüdüm ama çocuklar bizim iş durumumuzdan dolayı çok bunları göremediler çok fazla. Onlar için çok güzel oldu, güzel vakit geçiriyorlar. En azından trafik, insan karmaşıklığından uzak bir yerdeler. Bu nedenle burası çok güzel olmuş. Girişteki o ferahlığı görünce buranın güzel bir yer olduğunu tahmin ettik hemen. Ulaşımı da çok güzel. Bir anda şehirden çıkıp ormanın içerisine giriyoruz. Ben birkaç kez deve görmüştüm ama ilk kez bu kadar yaklaştım. Yeni doğan deve de çok güzel” şeklinde konuştu.