Özel bireyler kurabiye yapmanın heyecanını yaşadı

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurs Merkezi'nde (GÖLMEK) yemek kursu eğitimi alan özel bireyler, birbirinden güzel kurabiyeler yaptı.

19 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren GÖLMEK'te, 18 branşta binlerce kişiye eğitim veriliyor. GÖLMEK'te yemek kursu eğitimine katılan özel bireyler, mutfağın püf noktalarını öğreniyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de, Şirinköy Kurs Merkezi'nde eğitim gören özel bireyleri ziyaret etti. Özel bireylerle birlikte kurabiye yapan Başkan Sezer, kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu. Ali Yıldırım Sezer, daha sonra merkezin bahçesinde eşi Türkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve eşi Ayşe Seymen ile birlikte özel bireylere çeşitli hediyeler takdim etti.