Özel bireylere engelsiz bahar festivali

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası sebebiyle 'Engelsiz Bahar Festivali' gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen Engelsiz Bahar Festivali, Sekapark Uçurtma Tepesinde yapıldı. Engelsiz Bahar Festivaline Kocaeli'nin tüm ilçelerinden gelen özel bireyler ve aileleri katılırken, özellikle çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın festivale katılarak, özel vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Büyükakın, özel birey ve aileleri ile ilgilenerek taleplerini dinledi. Birbirinden farklı aktivitelerin gerçekleştiği Engelsiz Bahar Festivalinde çocuklar uçurtma yapım atölyesine ilgi gösterdi, uçurtmalarını eğitmenler eşliğinde yaptıktan sonra uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Festivalde şişme oyun grupları, müzik, ödüllü oyun ve yarışmalar, animatörler, palyaço ve tiplemeler, ikram çadırları, uçurma yapım atölyesi yer alırken, dondurma, patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı şekeri dağıtıldı. Festival boyunca her engel grubunu kapsayacak şekilde oyunlar oynandı. Anadolu Rock müziğinin unutulmaz eserlerini seslendiren Usta Çı-Rock grubu üyelerince konser verilmesinin ardından festival sona erdi.

Festivalde Figen Büyükakın tarafından özel bireylere hediyeler de verildi.