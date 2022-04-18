Özel bireylere zeka oyunları eğitimi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan bireylerin, psikolog eşliğinde akıl ve zeka oyunları oynayabileceği atölye kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylere yönelik verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan bireylerin psikolog eşliğinde akıl ve zeka oyunları oynayabileceği atölye kuruldu. Atölyede yaklaşık 100 oyun bulunuyor. Öğrenciler öğrenirken aynı zamanda arkadaşlarıyla sosyalleşip eğlenceli vakit geçirebiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası özel gereksinimli bireylere hizmet veriyor.