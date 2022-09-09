Özel çocuklar engelsizce yüzüyor

Tamamlanan eğitimlerin sonunda özel çocuklara sertifika verildi.

Körfez Belediyesi, salon sporları ile gelişim gösteren 60 özel çocuğun gelişimlerini yüzme dersleri ile pekiştirdi. Otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, zihinsel yetersizlik ve bedensel yetersizliği bulunan çocuklar gruplar halinde yüzme antrenörlüğü eşliğinde Körfez Belediyesi Spor Kompleksi'nde eğitime alındı. Eğitimler, özel çocukların antrenman yaparak zihinsel ve fiziksel anlamda sağlıklı bir gelişimine katkı sunmak adına düzenlendi. 2 aydır devam eden eğitimler ile çocuklar büyük ilerleme kat etti. Veliler, daha önce duş aldırmakta bile zorlandırdıkları çocuklarının yüzme dersleri sonrasında suyu daha fazla sevmeye başladıklarını belirtti. Tamamlanan eğitimlerin sonunda özel çocuklara sertifika verildi.

Ders sonrasında kısa bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, “Çocuklarımız için ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçirdik. İlçe milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte özel çocuklarımız için uygulama okulunu hayata geçirdik. Ailelerin çok istediği Rehberlik Araştırma Merkezi'ni ilçemize getirdik. Parklarımızda engelsiz oyun gruplarının sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Çocuklarımızın mutlu olması için onların gelişimine bir nebze katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel çocuklarımıza imkan verilirse, her alanda çok başarılı işler yapacaklarına inanıyorum” dedi.