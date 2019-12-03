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Özel çocuklar yarış pilotu olmanın heyecanını yaşadı

Kocaeli’de yaşayan 30’a yakın özel öğrenci, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında yarış pilotları ile piste çıktı.

Kocaeli'de yaşayan 30'a yakın özel öğrenci, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında yarış pilotları ile piste çıktı. Yarış araçlarında pilotların yanına oturan öğrencilerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu.


Kocaeli'de 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Uluslararası Gençlik Merkezi ve Türkiye Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından farklı bir projeye imza atıldı. Kocaeli'de yaşayan 30'a yakın engelli çocuk, düzenlenen etkinlikle yarış pilotu olmanın heyecanını yaşadı. Körfez Yarış Pisti'ne getirilen çocuklar, kask takıp yarış araçlarına bindi. Pilotların yanına oturan çocuklar, yarış pistinde tur attı. Hızlı bir şekilde ilerleyen yarış aracında büyük heyecan yaşayan öğrencilerin araçtan inerken yaşadıkları mutluluk, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, özel çocuklara madalya takılması ile sona erdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, “3 Aralık Uluslarası Engelliler Günü'nden farklı bir etkinlikle onlara destek olalım dedik. Bu kapsamda çocuklarımızla birlikte yarış pistine geldik. Onlara belki de hiç yaşayamayacakları bir deneyimi yaşatmak istedik. Burada onların zihinlerinde kalıcı bir anı bırakacağımızı düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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