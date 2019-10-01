İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Flamingolar İzmit Körfezi'ne akın etti

Su kuşlarının uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi’ne akın eden yüzlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu.

Su kuşlarının uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi'ne akın eden yüzlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ile Başiskele ilçeleri arasında bulunan İzmit Körfezi'nin doğu sahilinde kuşlara ayrılan sulak alan, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu sulak alana yüzlerce flamingo akın etti. Sahil bölgesinde duran flamingo sürüsü, İzmit Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu. Besin açısından zengin olan bölgede görünüşleri ile büyük ilgi çeken flamingolar, başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor.


Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.