İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret

Gölcük’te yaşayan engelli gençler, İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Gölcük'te yaşayan engelli gençler, İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiye ekiplerini ziyaret etti.


Gölcük'te İtfaiyecilik Haftası kapsamında, ilçede yaşayan özel gençler itfaiye müfrezesini ziyaret etti. Burada itfaiyecilerle sohbet eden gençler, daha sonra itfaiye kıyafetlerini, araçları inceledi. Kısa süreliğine itfaiye eri olmanın mutluluğunu yaşayan gençler, araçların önünde poz vererek bu anları ölümsüzleştirdi. itfaiye erleri de özel gençlere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özel gençlerin ziyareti sonrasında mutlu olduklarını dile getiren itfaiye erleri, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.