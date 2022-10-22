Özel gereksinimli öğrenciler izciliğin temel kurallarını öğrendi

İzciliğin temel kurallarını öğrenen öğrenciler, Ormanya'da buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde izcilik kulübü faaliyetleri gerçekleştiriyor. Fiziksel ve sosyal yeterliliklerini arttırmak amacıyla başlatılan izcilik etkinlikleri haftanın 3 günü 1'er saat teorik ve uygulamalı eğitimler şeklinde veriliyor. İzcilik nedir, izciliğin amacı, izcilik selamı, izci andı, izci türesi, izcilikte üniforma, fular çeşitleri ve anlamları, teknik iz işaretleri, yardımlaşma ve kendine güven, yabani hayvanlar, yabani hayvanların ayak izleri, kamp da kullanılan malzemeler, izci marşları gibi çeşitli konularda eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, izciliğin amacı, prensipleri ve metodları hakkında detaylı bilgiye sahip oluyor.

Yaklaşık 5 aydır aldıkları teorik eğitimleri uygulamaya dökmek isteyen öğrenciler bir araya geldi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi İzcilik Kulübü'nde bulunan 90 özel gereksinimli birey, Çocuk Hayvanat Bahçesi, Orman Kütüphanesi, Ormanköy (Hobbit Evleri) ve Böcek Oteli'ni gezdi. Gün boyu süren etkinlikte ormanda çadır kuran bireyler, izci marşıyla etkinliği sonlandırdı.