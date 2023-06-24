Özel halk otobüsünde yangın paniği, 10 yolcu tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsteki 10 yolcu panikle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 406 / 1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi - İstasyon Mahallesi Marmaray seferini gerçekleştiren 422 hat numaralı, G.F. idaresindeki 41 J 4260 plakalı Otokar marka özel halk otobüsünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Motor kısmından yükselen dumanları fark neden G.F. otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan 10 yolcu ise panikle dışarıya çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilen olaya ilişkin polis inceleme başlattı.