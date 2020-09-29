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Özel hastanenin vicdansızlığına soruşturma

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişerek hayatını kaybetti. Personelinin ölen vatandaşa müdahale etmemesi ile tepkilere neden olan hastane ile ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.


Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana gelen olayda, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.


Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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