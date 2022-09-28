İhlas Haber Ajansı

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Özel hayatın gizliliği suçundan aranan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde "özel hayatın gizliliği" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "özel hayatın gizliliği" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle aranan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı yakalama emri ile özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan toplam 4 yıl 2 ay ağır hapis cezası ile aranan M.O.(28) isimli şahıs Gebze'de yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.O., cezaevine teslim edildi.

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