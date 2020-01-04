(Özel) İlginç el aletlerini toplayan iş insanı, fabrikaya müze kurdu

Kocaeli'de otomotiv parçası ve el aletleri üreten bir firmanın sahibi Alper Kanca, fabrika içerisinde müze kurarak farklı yerlerden topladığı ilginç el aletlerini sergilemeye başladı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, otomotiv parçası ve el aletleri üreten Kanca Dövme Çelik firmasının Genel Müdürü Alper Kanca, yurt dışında bulunan firmalarda gördüğü müzelerden etkilenerek fabrika içerisinde tarihi ürünlerden oluşan bir müze kurdu. 55 bin metrekare alana kurulu fabrika tesisisin içerisinde bulunan müze de tarihi geçmişi bulunan birçok el aleti ile ürün sergileniyor.

“Üretimimizin yarısından fazlasını ihraç ediyoruz”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan firmanın Genel Müdürü Alper Kanca, “Üçüncü kuşak sanayiciyim. Babamda sanayiciydi. Türkiye Otomotiv Tedarikçileri ve TAYSAD'ın başkanıyım. İçerisinde bulunduğumuz fabrika bir dövme tesisi. Dövme Türklerin ata mesleklerinden bir tanesi. Türklerin çelik şekillendirmesi çok eskiden beri yaptıkları bir iş. Bildiğimiz örs üzerinde değil çok daha modern ve büyük makineler içerisinde çelik şekillendiriyoruz. Aracın içerisinde bildiğiniz emniyet parçaları dediğimiz birçok parça bu fabrikada üretiliyor. Dişliler, rotlar bu fabrikada üretiliyor. Üretimimizin yüzde 50'sinden fazlası doğrudan ihracat yapılıyor. Dünyanın bildiğimiz büyük markalarına parçalar gönderiyoruz” dedi.

“Avrupa'da gördüm, içimde ukde kaldı”

Yıllar önce Avrupa'daki firmalarda gördüğü sergilerden etkilendiğini söyleyen Kanca, “Aslında insan bir şeyi görür ondan ilham alır ya, bu müze fikri ben öğrenciyken babamla birlikte Almanya'daki firmaları gezerken bende uyanmıştı. Çünkü Almanya ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde 100 yıllık firmaları var. Bu firmaları gezdiğimizde o firmaların sergileri olduğunu gördüm. Bazı firmalar kendi fabrikalarına ait eski aletleri ve ürünleri sergiliyorlar. Bu benim içinde bir ukde kaldı. Kendi firmalarımızın geçmişini biz neden Türkiye'de anlatmayalım diye üzerine uzun yıllar düşündüm” ifadelerini kullandı.

Anadolu'dan insanlarla görüşerek topladık

Anadolu'nun çeşitli illerinden insanlarla görüştüklerini dile getiren Kanca, “10 yıl önce Organize Sanayi Bölgesi'ne bir teknik üniversite kurmayı planladık. Bunu planlarken bu üniversitenin içerisinde böyle bir müze neden olmasın diye düşündük. Bu konuda aletler toplayarak çalışmaya başladık. Eskicilere gittik, Anadolu'nun değişik illerindeki insanlara sorduk, kendi çalışanlarımıza dedelerinin kullandıkları aletleri sorduk. Biz bu çalışmayı yapmaya başladıktan sonra üniversite çalışmamız durdu ama müze çalışmamız durmadı” dedi.

İlginç el aletleri sergileniyor

Müzede ilginç el aletlerinin sergilendiğini ifade eden firmanın Genel Müdürü Alper Kanca,“Kendi firmamızın 55 yıl önce faaliyete başladığı el aletleri konusu. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar bir alete ihtiyaç duyarlar. Marangozlar başka alet kullanıyor, inşaatçılar, demirciler başka aletler kullanıyor. Ama her mesleğin bir aleti var. Biz burada her meslekten el aleti topluyoruz. Bu aletlerin seçkin olanlarını, şartları iyi durumda olan, bakıldığı zaman ilginçliği olan aletleri topluyoruz” şeklinde konuştu.