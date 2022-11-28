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Özel kursiyerlere özel kutlama

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) eğitim alan 2 kursiyerin doğum günleri kutlandı.

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde (EYDEM) eğitim alan 2 kursiyerin doğum günleri kutlandı.


Derince Belediyesi bünyesinde ilçe genelinde yaşayan engelli ve özel bireyler ile ailelerine hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM), eğitimlerine devam ediyor. Özel bireylerin mutluluğuna mutluluk katan organizasyonlar çerçevesinde bu kez kasım ayında dünyaya gelen kursiyerlerden Feyza Demiralp ve Kasım Çelebi'nin doğum günü kutlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan da doğum günü organizasyonuna katılarak, kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu.

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