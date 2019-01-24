Özel müzeciler, sınıfta yaptıkları arkeoloji ile tanıştı

Kocaeli'de müze görmeyen öğrenciler için başlatılan proje kapsamında engelsiz yaşam merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, sınıfta yaptıkları arkeolojik kazılarda obje bulmanın mutluluğunu yaşadılar.

Kocaeli Müzesi, hiç müze görmeyen öğrenciler için “Gezici Bavul Müze” adı altında bir proje başlattı. Kreş, okul ve gündüz bakım evlerine giden “Gezici Bavul Müze” projesi ile öğrencilerin tarihi eserler hakkında bilgi kazanması amaçlanıyor. “Gezici Bavul Müze” projesi kapsamında son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin, sınıfta arkeolojik kazı yapmaları sağlandı. Merkezde eğitim gören engelli öğrenciler, proje kapsamında hayatlarında ilk kez müze görme imkanı buldu. Tarihi eserleri yakından görme imkanı bulan özel öğrenciler, tarihi eserlerin ün yüzüne çıkarılma hikayesini de dinlediler.

İlk defa müze gördüler

“Gezici Bavul Müze” kapsamında Cemil Meriç Engelsiz yaşam merkezine gelen arkeolog ve restoratör, özel öğrencilere tarihi eserler hakkında bilgi verdi. Özel öğrenciler için şeffaf bir kutu içerisinde arkeolojik alan oluşturuldu. Özel öğrenciler kutu içerisindeki alanda arkeolojik kazılar yaptı. Bir tarihi eserin toprak altından nasıl çıktığı, ona nasıl ulaşıldığını hep beraber deneyerek öğrenen öğrenciler, kazılar sırasında buldukları eşyalar ile sevindiler. Buldukları eserleri, görevlilerin de yardımıyla envantere kaydetmeyi öğrendiler. Cemil Meriç engelsiz yaşam merkezi bireyleri arkeolojik kazının yanı sıra restorasyon-konservasyon süreci, çıkarılan eserlerin envanterlenmesi, vitrinde sergilemesine kadar tüm süreci öğrenerek müzeciliğin en ince ayrıntılarına kadar bilgi sahibi oldular.