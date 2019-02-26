Özel öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını özel kliple kutladı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öğrencileri, hazırladıkları klipler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Yeni yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en anlamlı kutlama mesajlarından biri de Kocaeli'den öğrenim gören özel öğrencilerden geldi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65. yaşını hazırladıkları kliple kutladı. Klipte yer alan öğrencilerden 13 yaşındaki Emirhan Soydan mesajında, “Cumhurbaşkanım, iyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Ömrün boyun gibi uzun olsun” dedi.

Özel günlerde çok sayıda klip hazırlayan öğrenciler, daha önce de 15 Temmuz şehitleri anmak, Afrin harekatındaki görev alan askerlere moral vermek için klipler yayınlamışlardı.