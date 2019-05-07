Özel öğrenciler, dans gösterileriyle büyüledi

Cemil Meriç Ritim ve Halk Oyunları öğrencileri, sahne aldıkları, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Dans Günü etkinliklerinde sahne aldı.

17-35 yaş hafif ve orta derecede zihinsel reterdasyona sahip bireylerden oluşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Suare Halk Oyunları ve Ritim Topluluğu Ritim ve Halk Oyunları öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen Dünya Dans Günü etkinliklerinde sahne alarak hünerlerini sergiledi. Bu yıl uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlikte toplam 26 grup katıldı, birbirinden güzel sahne performansları sergilendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı Bölümü'nün her yıl düzenlediği Dünya Dans Günü Etkinlikleri kapsamında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, SUARE Ritim ve Halk Dansları Grubu olarak ilk gösterisini eğitmen Selma Ulubir eşliğinde yaptı.

Öğrenciler Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Rize ve Trabzon yörelerine ait halk oyunlarını başarıyla sergilediler. Darbuka ve Davul gibi enstrümanları kullanan grup ayrıca ritim gösterisi de yaptı. Özel öğrencilerim gösterileri seyirciler tarafından büyük alkış aldı.