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Özel öğrenciler iletişim becerilerini müzikle geliştiriyor

Kocaeli’de özel öğrenciler, aldıkları müzik ve halk oyunları eğitimiyle hem eğleniyor hem de iletişim becerilerini geliştiriyorlar.

Kocaeli'de özel öğrenciler, aldıkları müzik ve halk oyunları eğitimiyle hem eğleniyor hem de iletişim becerilerini geliştiriyorlar.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veriyor. Merkezde öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmesi amacıyla çeşitli eğitimler düzenleniyor. Bu kapsamda özel gereksinimli öğrencilere müzik ve halk oyunları eğitimi veriliyor. Merkezde kurulan müzik ve halk oyunları atölyesi, özel öğrencilerin özel ve iletişimsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.



“Müzik etkinlikleri ile öğrencilerimizin motivasyonları artıyor”


Müzik ve halk oyunları atölyesinin öğrenciler için önemli olduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Selma Kırdudu, “Bu atölyede yaptığımız müzik etkinlikleri ile öğrencilerimizin motivasyonları artıyor. Bununla birlikte eğlence, ifade ve duygusal tepkilerde deneyim kazanıp, duygularını, düşüncelerini ve yaşadıkları olayları rahatça ifade edebiliyorlar. Ayrıca müzik özel öğrencilerimizin öz saygınlıklarını geliştirmesine yardımcı oluyor. Burada kazandıkları dinleme becerileri işitsel algıları ve dikkat süreleri artırılıp, dil kullanımında da olumlu etki gösteriyor” dedi.

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