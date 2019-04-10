Özel öğrenciler lale yetiştirip, festivalde yarıştı

Hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylerin hizmet aldığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, Lale Festivali'nde yarıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamında önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda son yapılan aktivite ile lale yetiştiren engelli bireyler, 12. Lale Festivali'nde düzenlenen yarışmaya katıldı.

Bahçecilik Atölyesi'nde eğitim alan özel öğrenciler yetiştirdikleri lale için özel bir saksı hazırladı. Sabah erken saatte Seka Park alanına geçen özel öğrenciler kayıtlarını yaptırarak yarışmada ter döktü. Özel öğrencilere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şubesi ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yetkilileri, eğitimciler ve aileler eşlik etti.

Yarışma sonunda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencileri, sahneye çağrıldı. Yarışmada derece elde edemeyen özel öğrenciler gönüllerin birincisi oldu. Laleleri ile sahneye çıkan özel öğrenciler vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.