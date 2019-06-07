Özel öğrencilerden anlamlı bayramlaşma

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KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesinin Durhasan köyündeki tarımsal uygulama bahçesinde bakım çalışması yapıldı.


Yaklaşık 20 dönümlük alan üzerinde kurulu İzmit Belediyesi tarımsal uygulama bahçesi bakıma alındı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar ile bahçede ot temizliği yapılarak meyve ağaçlarına budama ve temizleme işlemi gerçekleştirildi. Zaman zaman teorik eğitimlerin verildiği tarımsal uygulama bahçesinde sert kabuklu, sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli, Akdeniz meyveleri ve sarılıcı meyvelerden 11 tür ve 20 çeşit olmak üzere 541 adet yarı bodur meyve fidan bulunuyor.

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