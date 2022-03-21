Özel öğrencilere pentatonik müzik dinletisi

Derince Belediyesi, Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında özel kursiyerler için pentatonik müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Derince Belediyesi bünyesinde ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde (EYDEM) 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi faaliyetleri devam ediyor. Bu yıl 50 öğrenciye hizmet veren merkezde el sanatları, halk oyunları, drama, okuma-yazma ve yetişkin resim kursları düzenleniyor. EYDEM'de kurslara katılan özel öğrenciler, düzenlenen eğitim programları ile sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde devam eden etkinlikler kapsamında bu kez özel kursiyerler için pentatonik müzik dinletisi gerçekleşti. Pentatonik müzik ile gerçekleşen rahatlama ve gevşeme etkinliği sonrası EYDEM kursiyerlerin aktif katılımlarıyla birlikte türküler söylendi.