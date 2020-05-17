Özel öğrencilerin tarlasındaki ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Kocaeli'de özel öğrencilerin, eğitim aldıkları özel eğitim merkezindeki serada yetiştirdikleri meyve ve sebzeler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veriyor. Eğitim merkezi bünyesinde özel bireylerin toprakla buluşması için kurulan serada yetiştirilen sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerinin yüzlerine ulaşacak.

Organik meyve ve sebze yetiştiriyorlar

Salgın öncesi seralara özel öğrenciler tarafından patates, taze soğan, çilek, biber, domates, patlıcan, karpuz ve taze fasulye ekti. Salgın nedeniyle merkez eğitimlerine ara verince ekili ürünler düzenli bir şekilde görevliler tarafından çapalandı. Ekilen sebzelere zararlı kimyasalları içermeyen, ürün verimini arttıran, doğal organik solucan gübresi konularak damla sulama sistemi kuruldu.

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecekler

Her sene ekilen serada toplanan ürünler, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin yiyecek içecek atölyesinde kullanılıyordu. Bu yıl salgın nedeniyle eğitime ara verildiği için özel öğrenciler tarafından yetiştirilen ürünler hasat edildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.