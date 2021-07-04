Özel okullar bu fuarda buluştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen eğitim fuarında, veliler ve öğrenciler özel okulların eğitimi konusunda bilgilendirdi.

Mon Medya, 'Eğitimde Tanıtım ve Tercih Günleri' kapsamında bir alışveriş merkezinde 3 gün süren eğitim fuarı düzenledi. Özel okulların eğitimi konusunda velileri ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla kurulan stantlarda 6 okul tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde liselere giriş sınavı heyecanı yaşayan öğrenciler, meslekler ve okullar konusunda eğitimciler tarafından bilgilendirildi.

Fuarın verimli geçtiğini ifade eden Mon Medya Yetkilisi Nuri Tokyürek, "Veliler ve öğrenciler ile okullarımızı bir araya getirmek istedik. Alışveriş merkezinde kurulan bir eğitim fuarının, bunun için uygun olduğunu düşündük. Fuarımız 3 gün sürdü, 6 okul tanıtıldı. Aynı zamanda eğitimcilerimiz ise öğrenciler ile velileri, okullar ve meslekler konusunda bilgilendirdi" dedi.