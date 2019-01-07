(Özel) Osmangazi Köprüsü'ndeki yüzde 41'lik zamma sürücülerin tepkisi sürüyor

Osmangazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerine yapılan yüzde 41 oranındaki zamma sürücülerin tepkisi sürüyor. Köprüdeki araç geçişlerinde azalma gözlenirken, sürücüler geçiş ücretlerinde indirim beklediklerini söylediler.

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun trafiğe açılan bölümlerinde geçiş ücretlerine 1 Ocak tarihinden itibaren yapılan zamlara sürücüler tepki göstermeye devam ediyor. Yapılan yüzde 41 oranındaki zamla geçiş ücreti 103 TL'ye çıkan Osmangazi Köprüsü'nü kullanan vatandaşlar, fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyerek indirim yapılması gerektiğini ifade ettiler. İstanbul- İzmir Otoyolu bağlantısında vatandaşlar için yakıt ve zaman tasarrufu Osmangazi Köprüsü'ndeki zamların düşürülmesi gerektiğini belirten sürücüler, yetkililerin bu konuda çalışma yapması gerektiğini dile getirirken, köprüden geçiş yapan araç sayısında ise düşüş yaşandığı gözlendi.

Geçiş ücretlerinde indirim için çalışma başlatıldığı, Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücretinin 103 liradan 90 liraya çekilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

"Bundan sonra körfezi dolanabiliriz”

Yapılan zammın çok fazla olduğunu söyleyen Kadir Sarı, “Ben fazla buluyorum bu zammı. Daha önce yol ücretleri ile birlikte 140 TL'ye geçiyorduk. Şimdi 200 TL olmuştur. Biraz sonra köprüyü kullanacağız. Biz hiç vapuru kullanmadık. Genelde burayı kullanıyoruz. Ama ücretler faza. Gelirken de konuştuk, körfezi mi kullansak diye. Bundan sonra orayı da kullanabiliriz” dedi.

“Zam biraz fazla oldu”

Sürekli kullandığı Osmangazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerine yapılan zammın kendilerini körfezi dolanarak karşıya geçmek düşüncesine yönelttiğini kaydeden Yusuf Akçe, “Sürekli kullanıyorum, bu tür hizmetler gerekli. Zam biraz fazla oldu ama. Daha önce 90 küsür liraydı yol geçiş ücreti. Şu an zamdan sonra ne kadar oldu bilmiyorum. Birazdan geçeceğim. Köprüyü kullanmak zaman ve yakıt açısından daha avantajlı oluyor. Burası körfez geçişine göre daha uygun” diye konuştu.

“Geçişlerin yılbaşından sonra azaldığını gözlemliyorum”

Yapılan zam sonrasında köprüdeki geçişlerde azalma gözlemlediğini ifade eden Mehmet Ali Demirhan, “Köprü ücretlerinde ilk yapıldığından beri sürekli değişiklikler oldu. Acaba yine düşürürler ümidi var. Körfezde trafik var. Buraya göre daha yoğun. Feribotta da sıra ve fırtına sorunları var. Yine burayı kullanma mecburiyetindeyiz. Fiyatlar daha düzenli olsa bizim için daha iyi olur. Biz devamlı kullanıyoruz. Benim indirim umudum var. Geçişlerin yılbaşından sonra azaldığını gözlemliyorum. Yetkililer buna karar verecek, biz bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Umarım bu zam makul bir orana düşürülür

Yapılan zam için bir indirim çalışması yapılması gerektiğini ifade eden Fahrettin Yakup ise, “Enflasyondaki ve asgari ücrete yapılan zamma baktığımızda köprü geçiş fiyatının bir hayli yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bununla ilgili indirim çalışmaları başlatılmış duyduğuma göre. Umarım bu zam makul bir orana düşürülür. Senede 3-4 defa kullanıyorum. Daha avantajlı oluyor burası. Devletin yol yapma görevi olduğu ve yap işlet modeline karşı olduğum için bu uygulamadan yana değilim. Bu devletin görevidir. Vergilerden aldığı paralarla yapmalıdır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.