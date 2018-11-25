(Özel) Park halindeki otomobile çarpan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde marketin önünde park eden otomobile hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada iki araç arasında oynayan çocuk aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, park halindeki otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Refik S., eşi Duygu S. ve oğlu Yusuf Ali S. ile birlikte alışveriş yapmak için markete gitti. 41 LN 148 plakalı otomobilini market önüne park eden Refik S., araçtan inerek markete girdi. Refik S.'nin eşi Duygu S. ve oğlu Yusuf Ali S. araçta beklediği sırada karşı yönden gelen Bişar Kara yönetimindeki 41 PS 917 plakalı hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil içerisinde bulunan Duygu S. ve oğlu Yusuf Ali S. yaralanırken, çarpışan iki araç arasında bisikleti ile oynayan bir çocuk ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza sonrasında iki taraf birbirine girdi

Kazayı gören Refik S. ve çevredeki vatandaşlar hemen araç içerisinde yaralanan anne ve oğlunun yardımına koştu. Otomobilden çıkarttıkları Duygu S. ve Yusuf Ali S.'nin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan anne ve oğlu Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen Bişar Kara'nın yakınları ve Refik S.'nin yakınları arasında ise kavga çıktı. Yaşanan kavga sebebi ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından taraflar sakinleştirilirken, sürücü Bişar Kara ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anını anlatan sürücü Bişar Kara, suçsuz olduğunu, karşıdan gelen bir aracın kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Karşıdan gelen araca çarpmamak için yavaşladığını belirten Kara, park halindeki otomobile çarptığını ifade etti. Çevredeki vatandaşlar ise Bişar Kara'nın suçlu olduğunu iddia ettiler.

Kazada yaralanan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.