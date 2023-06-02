Özel sporcular Para Yelken Şampiyonasına hazır

Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemelerinde yarışacak 24 özel sporcu, Darıca Balyanoz Koyunda hazırlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu paydaşlığında düzenlenecek Para Yelken Türkiye Şampiyonası 3-8 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemeleri öncesi, 24 engelli sporcu antrenmanlarını Darıca Balyanoz Koyunda gerçekleştirdi. Para Yelken Türkiye Şampiyonası, sporcuların antrenman yaptığı Darıca Balyanoz Koyunda gerçekleşecek.
Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemeleri 3 Haziran Cumartesi günü başlayıp 8 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleşecek ödül töreniyle son bulacak. Kıyasıya rekabetin yaşanması beklenen elemelerde başarı göstererek seçilen sporcular Türkiye'yi, Dünya Para Yelken Şampiyonasında temsil edecek.