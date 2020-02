(Özel) Tüm meyve ve sebzeler onun elinde turşuya dönüşüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 50 yıldır baba mesleği turşuculuk yapan Dursun Zengin, kozalaktan mısıra, erikten şeftaliye her türlü sebze ve meyveden turşu yapıyor. Dükkandaki cam turşu kavanozlarındaki farklı sebze ve meyveleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İzmit ilçesinde yaşayan Dursun Zengin, 7 yaşındayken babasının öğrettiği turşuculuk mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürüyor. 31 yıldır işlettiği dükkanda turşu satan Zengin, her türlü sebze ve meyveden turşu yapıyor. Kozalak, üzüm, mısır, soğan, muz, patates gibi farklı sebze ve meyvelerden yaptığı turşuları cam kavanozlarla dükkanın vitrinine koyan Zengin, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Dükkana gelen vatandaşlar, cam kavanozlardaki turşu halindeki meyveler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzun yıllardır turşuculuk yaptığını söyleyen Zengin, dükkanına gelen vatandaşların kavanozlardaki farklı meyve ve sebzelerden yapılan turşuları görünce şaşkınlık yaşayıp cep telefonları ile görüntülediğini belirtti.

“Benim burada turşu vermediğim insan kalmamıştır”

Kentte yaşayan insanların yaptığı turşulara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Zengin, “Bu meslek bana babadan kalma. 7 yaşından beri babamın yanında turşucuyum. Yaklaşık 50 senedir bu işi yapıyorum Bu dükkanda da 32 senedir işletmecilik yapıyorum. Burada herkes bizi tanır. 32 senedir burada insanlara turşu satıyorum. Ben de İzmit'te yaşayan insanların yarısını tanırım. Benim burada turşu vermediğim insan kalmamıştır. Buradan bir yer tarif edilecekse bu dükkan söylenerek tarif edilir. Buradaki turşuyu biz kendimiz yapıyoruz. Eskiden ben burayı yılın yaklaşık 3 buçuk ayı kapatırdım. O zamanlar çocuklarım küçük olduğu için dükkanla kimse ilgilenemiyordu. O süre içerisinde ben turşu yapardım. Şimdi çocuklarım büyüdü. Onlar da yardımcı olduğu için 12 ay boyunca burasını açık tutuyoruz. Eskiden 3 buçuk ay boyunca dükkanı kapatıp turşu yapardık” dedi.

“Ben burada bütün sebze ve meyvelerden turşu yaparım”

Yaptığı turşunun vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinin sebebinin kullandığı özel tarif olduğunu anlatan Zengin, farklı meyve ve sebzelerden yapılan turşuların ilgi uyandığını söyledi. Zengin, “Turşu yapılınca tuzlu su ve sirke kullanılır. Bunun mayası budur. Turşuyu aslında yapan sirke değildir, o korur. Ben burada bütün sebze ve meyvelerden turşu yaparım. Bazıları damak tadına uygun oluyor. Tezgaha çıkartıyoruz. Bazılarının damak tadı olmuyor, vitrinde bırakırız. Kiraz, muşmula, erik, şeftali, kayısı genellikle yaz aylarında olur. Benim özel bir sırrım yok ama meslek sırrı da söylenmez. İnsanlar burada farklı sebze ve meyvelerden yapılan turşuları görünce çok hoşlarına gidiyor. İnsanlar görünce cep telefonları ile fotoğraflarını çekiyorlar. İnsanlar buraya çok yoğun bir şekilde talep gösteriyor. Daha küçükken babasının elinde buraya gelen çocuklar, şimdi kendi çocuklarıyla geliyorlar. İnsanlar burada anılarını da tazelemiş oluyor” diye konuştu.

“Kim gribe yakalanacağını hissederse benden acılı turşu suyu ister”

Turşunun faydalarından da bahseden Zengin, insanların gripten kendisinin hazırladığı acılı turşu suyu ile korunduklarını ifade ederek, “Turşunun faydaları da çok. Canan Karatay hep televizyon programlarında söylüyor. Mesela ben hayatın boyunca grip olduğumu hatırlamam. Çok iyi biliyorum ki turu suyu gribe çok iyi geliyor. Mahallede kim gribe yakalanacağını hissederse benden acılı turşu suyu ister” şeklinde konuştu.

"İnsanoğlunun dışında her şeyin turşusu mevcut"

Zengin'in yaptığı turşu suyuyla yıllardır hastalıklardan korunduğunu belirten Kerim Yaman isimli vatandaş, farklı sebze ve meyvelerden yapılan turşuların ilgisini çektiğini ifade ederek, “Genelde buradan tuşu suyu içeriz. Kendisi bu turşuyu doğal şekilde yapıyor. Sirke gibi farklı şeylerden bulundurmaz. Mesela ben şu anda grip oldum. Şifasını da bu turşu suyundan arıyorum. Çok iyi geliyor. Burada çeşit çeşit turşular var. Kozalaktan şeftalisine, patatesinden üzümüne kadar her çeşit turşu mevcut. Bir insanoğlunun turşusu yok, onun dışında her şeyin turşusu mevcut. Turşunun her şeyini kendileri yapıyorlar. Kesinlikle katkı maddesi yok. İçtiğiniz zaman herhangi bir koku falan hissetmiyorsunuz. Herhangi rahatsız edici bir etkisi de yok” ifadelerini kullandı.