Özlü, UlaşımPark'a gözyaşları ile veda etti”

AK Parti'den Başiskele İlçe Belediye Başkan adayı gösterilen Ulaşım Park kurucu Genel Müdürü Yasin Özlü, görevinden istifa etti. Özlü istifasının ardından Ulaşım Parktaki mesai arkadaşlarına veda etti. Mesai arkadaşları ile son kez bir araya gelen Özlü, “Ulaşım Park benim kariyerimin en önemli noktası. Belediyecilik hayatımın en önemli yerine sahip. Belediyecilikte birçok görev aldım fakat burası farklı. Kamu eli ile yapılmamış bir hizmeti yapmak ile görevlendirilmiştik. Allaha şükürler olsun sizler ile birlikte bu görevi laiki ile yerine getirdik” dedi.

Ulaşım Parkı kurma sırasında zorlu günler geçirdiklerini ifade eden Özlü, “Yeni bir anlayış ile hizmet etmek istedik. Kısa sürede bine yakın kocaman bir aileye sahip olduk. Evladımız dediğimiz Ulaşım Parkı Kocaeli'nde bir marka haline getirdik. 3 yıl gibi kısa sürede 26 Bin yolcu taşıyarak başladık. Bugün o rakam 80 Binlere ulaştı. Tramvayı hizmete aldığımızda günde 10 bin kişi taşıyorduk. Bugün 30 Binlere ulaştı. Bu kamu eli ile yapılan yeni hizmet anlayışımızdan kaynaklandı. Şimdi yeni bir görev bize nasip oldu. İnsanların gönlüne ulaşmak için yeni bir yola çıktık. Çocuğum gibi büyüttüğümüz Ulaşım Park'a sahip çıktınız. Daha kaliteli bir şekilde aksatmadan bu hizmeti vereceğinize inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Yasin Özlü'ye çalışanlar adına Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zafer Aydın tarafından çiçek takdim edildi. Özlü, daha sonra gözyaşları ile mesai arkadaşlarına tek tek veda etti.