İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özmural: “İSU'nun mazgalları sel tehlikesine karşı kontrol edilmeli”

İSU’nun genel kurulunda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, Erenler ve Tavşantepe bölgelerindeki mazgalların su baskını ve sel tehlikesi oluşturduğunu söyledi.

İSU'nun genel kurulunda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, Erenler ve Tavşantepe bölgelerindeki mazgalların su baskını ve sel tehlikesi oluşturduğunu söyledi.


Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İSU genel kurulunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, Kocaeli ve İzmit'te ki birçok alt yapı ve üst yapı sorununa değindi. Özmural'ın dikkat çektiği konulardan biri ise Erenler ve Tavşantepe bölgelerinde yerleştirilen mazgalların bölgeyi toparlamasının aksine bölgede su baskını ve sel tehlikesi oluşturduğu oldu.


Erenler ve Tavşantepe'deki mazgal sorununa değinen Özmural, “Yapılan projelerde sahada gördüğüm konuları aktaracak olursam özellikle Erenler ve Tavşantepe bölgelerinde kolektör yapımlarında ana caddelerin üzerindeki mazgalların esasında su baskınlarına neden olduğunu saha çalışmalarında gördük. Dolayısıyla bakıldığı zaman oraya bir hizmet vermiyor. Zaten belirli bir eğimle su aşağı iniyor, buraya konulan mazgallarla birçok evde su basma olaylarıyla karşılaştık. Bu konulara dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.