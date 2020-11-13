Özmural: “İSU'nun mazgalları sel tehlikesine karşı kontrol edilmeli”

İSU'nun genel kurulunda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, Erenler ve Tavşantepe bölgelerindeki mazgalların su baskını ve sel tehlikesi oluşturduğunu söyledi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İSU genel kurulunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, Kocaeli ve İzmit'te ki birçok alt yapı ve üst yapı sorununa değindi. Özmural'ın dikkat çektiği konulardan biri ise Erenler ve Tavşantepe bölgelerinde yerleştirilen mazgalların bölgeyi toparlamasının aksine bölgede su baskını ve sel tehlikesi oluşturduğu oldu.

Erenler ve Tavşantepe'deki mazgal sorununa değinen Özmural, “Yapılan projelerde sahada gördüğüm konuları aktaracak olursam özellikle Erenler ve Tavşantepe bölgelerinde kolektör yapımlarında ana caddelerin üzerindeki mazgalların esasında su baskınlarına neden olduğunu saha çalışmalarında gördük. Dolayısıyla bakıldığı zaman oraya bir hizmet vermiyor. Zaten belirli bir eğimle su aşağı iniyor, buraya konulan mazgallarla birçok evde su basma olaylarıyla karşılaştık. Bu konulara dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.