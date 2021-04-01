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Paket servisine çıkan kurye kaza yaptı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sipariş yetiştirmek isteyen kurye, motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sipariş yetiştirmek isteyen kurye, motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü. Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu yan yolda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli paket servisçiliği yapan Burak K. (26), sipariş yetiştirmek için seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burak K., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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