Palet fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'de sabaha karşı bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 04.30'da Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Caddesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, palet fabrikasında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.