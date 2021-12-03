İhlas Haber Ajansı

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Palet takozlarına uyuşturucu zulalayan 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tır dorsesi içerisinde bulunan palet takozlarında 27 kilogram eroinin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır dorsesi içerisinde bulunan palet takozlarında 27 kilogram eroinin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde durdurulan granit yüklü tır dorsesinde narkotik köpeği 'Millov' ile arama yaptı. Yapılan aramada yük altında palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilogram eroin ele geçirildi. Konuya ilişkin 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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