Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemiklerin bir hayvana ait olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın son görüldüğü yer olan Tütünçiftlik Sahili'nde yapılan kazıda bulunan kemiklerin bir hayvana ait olduğun ortaya çıktı.

Kocaeli'nde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması olayı ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan kazı çalışmalarında çıkan kemiklerin bir hayvana ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili süren soruşturmada Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili istanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlıyayındayken, gözaltına alındı. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde başlatılan kazı çalışması sırasında bulunan kemiklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerinin tamamlandığı, çıkan kemiklerin ise bir hayvana ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan olayla ilgili 2 bölgede sürdürülen kazı çalışmalarının ise sonlandırıldığı öğrenildi.