Pandemi sürecinde özel eğitime devam kararı özel bireylere umut ışığı oldu

Özel eğitimlerle çocuklarında gelişimi gören ailelerin ise yüzü gülüyor.

Türkiye genelinde her geçen gün artan korona virüs vakaları sonrasında alınan yeni kısıtlama kararları ile yüz yüze eğitim uygulamaları, yıl sonuna kadar yeniden uzaktan eğitime döndü. Pandemi nedeniyle bir çok alanda uygulanan yeni kısıtlamalarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimlere ise devam edilmesine karar verildi. Pandemi sürecinin başında uygulanan daha önceki kısıtlamalarda eğitimleri aksayan özel öğrencilerin, yeni karar ile eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine ise belirlenen programlarla ara vermeden devam ediliyor. Özel bireylere umut ışığı olan karar ise hem özel bireylerin velilerini hem de eğitimle hayatlarına umut olan eğitmenlerini memnun etti.

“Özel eğitim merkezleri kapansaydı gerçekten çok zorlanırdık”

Çocuğunun tedavisi için Avusturya'dan Kocaeli'ne geldiğini, özel eğitime devam kararının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Rukiye Cebeci, “Özel eğitimler biran kapanacak mı kapanmayacak diye konuşuldu ama çok şükür kapanmıyormuş buna çok sevindik. Özel çocukların mecbur özel eğitim almaları lazım. Aileler için anneler için evde tek başına olmuyor. Öğretmenlerin verdiği bilgiler öğrencilerin aldığı eğitim çok önemli. Ben buraya gelişim bir ay olmadı ama kızım buna rağmen gelişim gösterdi. Avusturya da bir seneye aşkın eğitim alıyordum ama buraya geldim üç haftada Avusturya da aldığım bir senelik eğitimden daha fazla gelişim gösterdi. Kızım burada ilk kelimelerini çıkartmaya başladı, çok mutlu olduk. Bu kadar ilerlemişken özel eğitim merkezleri kapansaydı gerçekten çok zorlanırdık. Bütün öğrendikleri boşa giderdi. Çocuklar eğitim almazlarsa anneler ve çocuklar için çok zor bir süreç olur” diye konuştu.

“Fizik tedavileri çok aksadı, ayaklarında gerilemeler oldu”

Daha önceki kısıtlamalarda fizik tedavi alan 5 yaşındaki kızında gerileme yaşandığını yeni kararla tedavinin devam etmesine sevindiklerini belirten Afiye Yiğit ise, “Pandemi sürecinde biz de virüse yakalandık. O dönemde çok sıkıntılar yaşadım çocuğun fizik tedavileri çok aksadı, ayaklarında gerilemeler oldu. Çocukla hiçbir şekilde iletişime geçemiyorduk. Bu şekilde baya zorluklar atlattım. Fizik tedavinin açılması bizim için iyi oldu. Şu an çok iyi bir ilerleme kaydettik. Virüse yakalandığım zamanlar hiçbir şekilde çocuğumla ilgilenemedim, fizik tedavisini yapamadım. Eldiven, maske ve tek giyimlik tulumlardan giyip kızımın yanına yaklaşmaya çalıştım ama buna izin vermedi. Okulların açılması bizim için çok iyi oldu bu yüzden” şeklinde konuştu.

“Gelişim gösteren çocuklardan çok daha dikkatli olduklarını gözlemledik”

Pandemi sürecinde öğrencilerin sağlığı için mücadele ettiklerini belirten Atlantis Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Kordinatörü Dilek Güner de, “Haziran 15'i itibarı ile pandemi sonrası biz eğitimlerimize başladık. Üç kurala çok dikkat edildiği takdirde bir sorun yaşamadığımızı görmüş olduk. Maske, mesafe, hijyen konusunda çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Tabi ki bizim çocuklarımız özel çocuklar, maske takmalarını çok beklemiyoruz ama bazı çocuklarımız inanın çok daha bu konuda normal gelişim gösteren çocuklardan çok daha dikkatli olduklarını gözlemledik. Bu anlamda dönütleri çok güzel alabildik. Haziran 15 itibari ile hiç sorunsuz olarak eğitimlere devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocukların gelişimleri sıkıntıya uğradı, davranış problemleri çok gelişti”

Özel eğitimin durmasının özel bireylere olumsuz etkilileri olduğunu belirten Dilek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz maalesef Mart ayından sonraki sürecin sıkıntılarıyla biraz uğraşmak zorunda kaldık. Çünkü bizim çocuklarımız diğer çocuklar gibi aynı eğitimden faydalanma şansı söz konusu değil. Mutlaka birebir temas etmek zorundasınız çocuğa. O yüzden de gelişmeler sıkıntıya uğradı. Çocukların gelişimleri sıkıntıya uğradı, davranış problemleri çok gelişti. Aileler bu konuda ne yapacaklarını bilemediler. Sınırlı alanlarda vakit geçirmeleri, ev içerisinde sürekli olmaları maalesef bizim en sevmediğimiz televizyon, tablet gibi materyallerle çok zaman geçirmelerine sebep oldu. Açılışımızdan itibaren de bu konudaki hassasiyetimizi ailelerimizle ve çocuklarımızla paylaşarak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattık.”

“Online eğitimden faydalanma şansımız söz konusu değil”

“Eğitim aksamadığı takdirde tabi ki bizim için bir günün bile kıymeti çok değeri varken haftalarca günlerce kapalı olmak, çocukların eğitime gelememesi büyük sıkıntılar doğuruyor. Maalesef öğrenemedikleri becerilerin yerine yanlış davranışları öğrenme süreçleri oluyor. O yüzden bizim için bir saat, bir dakika bile çok kıymetli. Online eğitimden faydalanma şansımız söz konusu değil. Bu süreçte de desteklenmeleri, birebir temas edilmesi önemli. Olabildiğince bu süreçte, süreci doğru yönetmek adına eğitimcilerimiz ile birlikte canla başla bu süreçte uğraştık.”