Pandemi tedbirlerine uymayan 205 kişiye ceza yağdı

Kocaeli'de gerçekleştirilen denetimlerde, korona virüs önlemlerine uymadıkları belirlenen 205 şahsa ve 1 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de İl genelinde korona virüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan denetimler son hızıyla devam ediyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen son demetimde 24 bin 152 şahıs sorgulanırken 2 bin 16 iş yeri de denetlendi. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 15 şahsa, maske takma kuralına uymayan 166 şahsa, ayakta yolcu alma kısıtlamasına uymayan 1 sürücü ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 şahıs olmak üzere toplamda 205 şahsa adli para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında 1 iş yerine de sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde polis ekiplerince yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 61 şahıs yakalandı.