Pandemide sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'ni ziyaret eden Tüzün, 400 litre kedi kumu ile 750 kilogram ağırlığında kedi maması bağışladı. Daha sonra barınağı gezen ve sokak hayvanlarını seven Zeynep Sevim Tüzün, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kedileri elleriyle besleyen Tüzün, "Doğayı ve yaşamı seven birisi olarak, tüm canlılar için elimizden geleni yapmamız gerektiğini savunuyorum. Sokaklara mama ve su bırakmalıyız. Dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz. İnsan olarak içinde yaşadığımız bu kentimizin doğasına, ağacına, ırmağına, sahiline, sokak hayvanlarına yardımcı olmalıyız" dedi.