Panelvan araç cinayetinde 3 tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki panelvan araçta 1 kişinin kurşunlanarak öldürülmesi olayı ile ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Gebze İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 427 Sokak üzerinde 21 Aralık günü gecesi meydana gelen olayda Serhan Kaya ile Murat Barış Dikbıyık(26)'ın içinde olduğu bir yemek şirketine ait 41 UD 019 plakalı panelvan minibüse, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda çok sayıda merminin isabet ettiği araçtaki Serhan Kaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Murat Barış Dikbıyık ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında cinayet olayıyla ilgisi olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan K.Ö., H.V.Ö. ve T.Ö. isimli 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.